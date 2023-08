Koningspaar feliciteert Nederlandse wereldkampioenen

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het WK zeilen in Den Haag en de paardensport in Berlijn gevolgd. Op Instagram plaatst het paar een felicitatie aan de Nederlandse wereldkampioenen Luuc van Opzeeland en Rick Ebbinge.

“Voor de kust van Scheveningen, in het thuiswater, pakte Luuc van Opzeeland na een ijzersterke race de felbegeerde gouden plak bij het windfoilen. En in Berlijn heeft Rick Ebbinge zijn wereldtitel met verve verdedigd”, schrijft het paar. “In een sterk deelnemersveld is hij erin geslaagd met een flinke voorsprong wederom wereldkampioen bij de beroepspikeurs te worden. Van harte gefeliciteerd!”

Het koningspaar was niet aanwezig bij het WK in hun eigen stad. Willem-Alexander en Máxima hebben tot eind deze maand nog vakantie. Op 30 augustus staat de eerste publieke activiteit van de koning gepland, een bezoek aan de douane.