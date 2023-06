Koningspaar geniet vanaf het water van de zon

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag vanaf het water genoten van het zonnetje. Het koningspaar woonde in een boot de finish van de 6e etappe van The Ocean Race in Den Haag bij.

Willem-Alexander en Máxima hadden rekening gehouden met de brandende zon. Ze droegen allebei luchtige witte bovenkleding en een zonnebril. De koning had ook een pet op.

Voorafgaand aan de finish van de IMOCA-klasse, waaraan de snelste en meest innovatieve boten meedoen, ging het koningspaar langs bij het Nederlandse team JAJO.