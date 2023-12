Koningspaar ging ook in 2011 op reis naar Vietnam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in 2011 al eens een bezoek aan Vietnam. Het koningspaar deed tijdens hun vierdaagse handelsmissie hoofdstad Hanoi en ook Ho Chi Minhstad aan. Donderdag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat er in maart 2024 opnieuw een staatsbezoek aan het Aziatische land plaatsvindt.

In 2011 was het doel van de reis om de economische samenwerking tussen Nederland en Vietnam te versterken. Op dat moment was het zo’n drie jaar geleden dat de ontwikkelingshulp van Nederland aan Vietnam zou wordt afgebouwd. Tijdens het bezoek legde het koningspaar samen met vertegenwoordigers van de regering en bedrijven diverse bedrijfs- en werkbezoeken af. Koningin Máxima bracht daarnaast nog enkele bezoeken in het kader van haar werk voor de Verenigde Naties.

Over de inhoud van het staatsbezoek aan Vietnam in 2024 is vooralsnog niet veel bekendgemaakt. Het koningspaar is uitgenodigd door president Vo Van Thuong en staatsbezoek is “een bevestiging van de brede bilaterale relatie als geheel”, aldus de RVD. Tijdens het bezoek zal er “bijzondere aandacht” zijn voor duurzame ontwikkeling.