Koningspaar heeft Amalia zien veranderen in tussenjaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden dat hun oudste dochter Amalia in positieve zin is veranderd in haar zogenoemde tussenjaar. Tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie vrijdag op Paleis Noordeinde vertelden ze dat ze nu “onafhankelijker” en “een completer mens” is.

Het is voor het eerst dat de Prinses van Oranje deelnam aan het persgesprek na de fotosessie. De eerste vraag die ze daarbij mocht beantwoorden ging over het tussenjaar dat zij nam na het behalen van het gymnasiumdiploma, vorig jaar zomer. De prinses vertelde “enorm veel geleerd” te hebben van haar stage bij het Oranje Fonds en het werk als vrijwilliger bij niet nader genoemde maatschappelijke organisaties. “Het zal ook veel toevoegen aan wat ik later allemaal moet doen”, zei ze.

Moeder Máxima wilde daarop graag aanvullen dat ze haar dochter in die periode in positieve zin heeft zien veranderen. “Ik heb onze dochter echt zien groeien het afgelopen jaar. En dat mag gezien worden als een compliment”, zei de vorstin. “Ik heb gezien dat ze veel onafhankelijker is, en veel meer bezig met de toekomst. En dat is veroorzaakt door al die bezoeken en verschillende dingen die ze heeft gedaan en mensen die ze heeft ontmoet.”

Ook Willem-Alexander ziet de door zijn echtgenote genoemde verandering, vertelde hij desgevraagd. “Ze kan echt als een completer mens aan haar studie beginnen. Dat is een mooi moment en het is een nuttig jaar geweest in elk geval”, zei hij. De 18-jarige Amalia zelf voegde daar nog aan toe dat het tussenjaar ook “vooral even een jaartje geen school” is geweest.