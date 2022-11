Video: het gaat goed met Amalia, situatie is onveranderd

Het gaat naar omstandigheden goed met prinses Amalia. Dat zeiden koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdag tijdens het gesprek met de media na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland. Vorige maand werd bekend dat de oudste dochter van het koningspaar thuis woont omdat ze bedreigd werd. Amalia stond op het punt om in Amsterdam te gaan wonen, waar ze ook studeert.

“Het gaat goed, de situatie is onveranderd”, aldus Máxima over Amalia. “Op een gegeven moment moeten we wel de beslissing gaan maken over wat we gaan doen en hoe lang het gaat duren, maar voorlopig gaat het goed.” De koningin voegt daaraan toe dat ze “hartstikke trots” is op hoe haar dochter zich staande houdt. “Maar af en toe vind ik het wel fijn dat ze nog steeds bij papa en mama woont, terwijl dat toch niet wenselijk is voor een jongedame van bijna negentien.”

Willem-Alexander voegt eraan toe dat het ook met de jongere zussen van Amalia goed gaat. “Alexia zit in Wales, maar nu even niet vanwege de vakantie, en Ariane zit gewoon op school in Den Haag en die heeft gewoon een standaardleven met vriendinnen”, aldus de koning, die zegt dat de jongere zusjes door het leven “flierefluiten”. “Uiteindelijk leven ze een beetje hun eigen leven.”