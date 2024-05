Koningspaar hoort zorgen aan van garnalenvissers in Zoutkamp

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in het dorp Zoutkamp gesproken met garnalenvissers die zich zorgen maken over de toekomst van hun vak. Door de nieuwe stikstof- en Natura 2000-regels zien de vissers weinig perspectief, vertelden ze het paar.

Zoutkamp was oorspronkelijk een vissershaven en staat nog altijd bekend om de garnalenvisserij. “Jullie willen hetzelfde als de agrarische sector: geef ons zekerheid, dan weten we waar we aan toe zijn”, zei de koning tegen de vissers. De koningin voegde toe dat ze bang was dat het werk naar plaatsen zou verhuizen waar het minder streng gecontroleerd wordt.

De garnalenvissers kampen, net als de agrarische sector, met aangescherpte stikstofnormen en regulering door de aanmerking van de Waddenzee als Natura 2000-gebied, waarmee het beschermd is.

Een van de vissers blikte terug op een bezoek van prinses Beatrix jaren geleden. “Ik hoop dat uw dochter hier over twintig jaar staat en dat ik kan zeggen: uw vader heeft ons gered”, sprak hij de koning toe. Die antwoordde: “Het is bekend wat er speelt, maar het is heel goed het rechtstreeks van jullie te horen, hoe diep het zit. Het maatschappelijk weefsel laat los als de garnalenvisserij er niet meer is.”