Koningspaar houdt geen nieuwjaarsontvangsten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zien vanwege de coronamaatregelen af van de traditionele nieuwjaarsontvangsten in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd.

De twee bijeenkomsten, één voor vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving en één voor buitenlandse diplomaten, staan doorgaans in de tweede of derde week van januari op de agenda. Prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn daarbij deels ook aanwezig.

Ook begin dit jaar konden de ontvangsten vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. Een op paleis Noordeinde geplande kleinere bijeenkomst voor betrokkenen bij de bestrijding van de pandemie moest eveneens worden afgezegd.

De opening op het Leidse BioSciencePark van de nieuwe hoofdvestiging van het ruimteonderzoeksinstituut SRON die koning Willem-Alexander op 12 januari zou verrichten is woensdag ook van de agenda gehaald. De huidige lockdown en regels maken zo’n feestelijke bijeenkomst niet mogelijk.

Op de koninklijke agenda voor volgende maand staat nu alleen nog de opening van het Jaar van de Molenaar in het Zaans Museum in Zaandam door prinses Beatrix. Dat staat gepland voor 15 januari, daags na het mogelijk aflopen van de nu geldende beperkingen.

Ook andere koningshuizen hebben de agenda voor januari al gedeeltelijk leeg moeten vegen. Zo gaan de nieuwjaarsontvangsten van de Deense koningin Margrethe niet door en is ook de viering van haar gouden regeringsjubileum op 14 januari uitgekleed en gedeeltelijk uitgesteld naar de zomer. Datzelfde geldt in Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van prinses Ingrid Alexandra een week later.