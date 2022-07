Koningspaar in oktober naar Zweden voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen voor het eerst een staatsbezoek aan Zweden. Het koningspaar is op uitnodiging van koning Carl Gustaf van 11 tot en met 13 oktober in Stockholm en Gotenburg.

Tijdens het bezoek staan “digitalisering, de energietransitie, duurzaamheid en de levenswetenschappen centraal”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Daarnaast “is er aandacht voor de gedeelde waarden en voor innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd en van de toekomst”.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek gaan in Zweden. Beatrix deed dat in 1987 als toenmalig koningin voor het laatst.

Het koningspaar was in juni nog op staatsbezoek in Oostenrijk.