Koningspaar leert over geheimzinnig spel Sunneklaas op Ameland

Het koninklijk paar kreeg tijdens een lunch met ondernemers bij hotel-restaurant Nobel op Ameland te horen over het mysterieuze spel Sunneklaas. Het spel, waarbij mensen zich verkleden en maskers dragen, wordt elke december twee dagen lang op het eiland gespeeld. Op die dagen zijn geen mensen van buitenaf welkom. Verder wilden de ondernemers er niks over kwijt.

Doordat mensen van buiten het eiland niet welkom zijn, doen verschillende verhalen over de traditie de ronde. Toen koning Willem-Alexander vroeg of hij wel bij het spel mocht zijn, greep de commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok grappend in: “Dit lijkt mij een mooi moment om de lunch af te sluiten”, waarop iedereen moest lachen.

Tijdens het gesprek ging het verder over toerisme en hoe dat houdbaar moet blijven op het eiland. De ondernemers maakten zich zorgen over de veranderende mentaliteit van toeristen, wat zich uit in minder respect voor het eiland. Ook bespraken ze het thema duurzaamheid, waar de elektrische fiets een mooi alternatief voor de auto bleek. Vooral omdat het vaak te hard waait op het eiland voor een normale fiets.

Nog meer mensen

Voorafgaand aan het gesprek werden de koning en koningin verwelkomd bij hotel-restaurant Nobel door eigenaar Barend Nobel en ruim driehonderd uitzinnige Amelanders. Het koningspaar nam flink de tijd voor een schoolklas die hen meerdere cadeaus aanreikte. Doordat koningin Máxima zo opging in het gesprek met de kinderen, had ze niet door dat er nog veel meer mensen waren. Toen ze dat doorkreeg riep ze: “Wow, nog meer mensen hier!”

Na de lunch, waar de koning genoot van een broodje en een glaasje melk en de koningin van een soepje en een salade, namen ze afscheid van Ameland en vertrokken ze naar hun laatste bestemming van dit tweedaagse streekbezoek: Schiermonnikoog. Eerder waren zij al op Texel, Vlieland en Terschelling.