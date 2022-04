Koningspaar leert over voetbalcultuur bij start streekbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag bij amateurvoetbalclub FC Lisse ontvangen voor hun bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. In het clubhuis vertelden voorzitters van clubs uit de regio onder meer over het opvallend hoge regionale amateurniveau.

Kinderen uit groep 6/7 van basisschool De Akker in Lisse zongen de koning en de koningin toe bij hun aankomst in Lisse. Het koningspaar schoof vervolgens aan bij de zeven voorzitters van regionale clubs voor een gesprek over het amateurvoetbal uit de regio. De clubs spelen allemaal mee op het hoogste amateurniveau van Nederland, een aantal dat nergens in Nederland zo hoog is.

Onder het genot van een kop koffie en een gebakje was de sfeer al gauw zoals die verwacht mag worden bij een voetbalvereniging. Er werden onderling plaagstootjes uitgedeeld tussen de voorzitters. Er werd gelachen om de vraag van Willem-Alexanders over of het clubgevoel er bij jonge spelers al vroeg in zit.

Concurrentie

Het identiteitsgevoel blijkt ook een grote rol te spelen bij het succes van de clubs uit de regio, zeiden de voorzitters. Er wordt altijd gekeken naar de prestaties van de anderen en daar moet natuurlijk overheen gegaan worden.

Een vraag van het koningspaar over of de clubs net als die in de rest van het land moeite hebben met het vinden van vrijwilligers, wordt ook met gelach ontvangen. In de bollenstreek worden er gewoon mensen aangewezen om voorzitter te zijn, zegt een van hen lachend.

Ter afsluiting kreeg Willem-Alexander een aantal flesjes lokaal bier mee. Daarbij werd gezegd dat hij, zodra ze op zijn, altijd terug mag komen voor nieuwe.