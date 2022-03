Koningspaar mest stallen uit en snoeit bomen tijdens NLdoet

Vooral koningin Máxima heeft zich zaterdag fysiek flink ingespannen op Zorgboerderij Op Aarde in Brielle. De koningin pakte voor NLdoet de mestvork en begon fanatiek aan het uitmesten van de schapen- en geitenhokken. Een heuse work-out, zo noemde ze het. Koning Willem-Alexander begon zijn dag als vrijwilliger met het snoeien van de perenbomen op de boerderij.

Bij aankomst werd het koningspaar ontvangen door de organisatie van de dag en door hond Ella. Die rende blaffend op koning Willem-Alexander af, maar met drie honden thuis is hij zeker niet bang. “Kom maar”, aldus de koning, die zijn hand naar het dier uitstak en haar een aai gaf.

Tijdens het snoeien van de bomen kon Willem-Alexander zich helemaal “uitleven”, zo zei hij. De koning wilde graag even een momentje alleen met zijn medesnoeiers, waarop hij de pers vroeg te vertrekken. Ondertussen was Máxima begonnen met het schuren van tuinbankjes. Daar vertelde ze enorm uit te kijken naar het lekkere weer en buiten zijn. “Het was gisteren bijna mogelijk”, zei ze. Hond Ella kwispelde vrolijk om het gezelschap heen, waarop Máxima vertelde dat ze zeker een hondenmens is. Katten liggen haar niet zo.

Meubels schoonmaken

Op Zorgboerderij Op Aarde komen thuiswonende ouderen met beginnende dementie voor dagbesteding, zodat mantelzorgers enigszins ontlast worden. De ouderen verzorgen de dieren, doen klusjes in de werkplaats, houden de moestuin bij en helpen met koken. Koning Willem-Alexander maakte een praatje met de vrijwilligers en mensen van de dagbesteding terwijl hij hielp bij het schoonmaken van de meubels in de zitkamer. Hij benadrukte het enorm leuk te vinden om op de boerderij te zijn.

Op vrijdag en zaterdag zetten vrijwilligers door het hele land zich in voor anderen. Het helpen tijdens NLdoet is een jaarlijkse traditie voor het koningspaar, dat beschermpaar is van organisator Oranje Fonds. Prinses Beatrix ging vrijdag al aan de slag als vrijwilliger. Op kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven plantte de 84-jarige prinses viooltjes en narcissen, voerde ze een pony en zette ze de schuur in de verf.