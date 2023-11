Koningspaar neemt afscheid van commissaris Verbeek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag afscheid genomen van Leen Verbeek. Hij was vijftien jaar lang commissaris van de Koning in Flevoland. Als dank werd hem een lunch aangeboden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Verbeek werd dinsdag ook al verrast toen hij tijdens een afscheidsreceptie werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

“Jammer dat ik moet stoppen, maar ik ben heel blij met wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen vijftien jaar. Ik ben dankbaar dat ik als commissaris van de Koning aan de samenleving mocht werken”, stelde Verbeek, die eind vorig jaar zijn pensioen aankondigde. Hij was de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland en begon in 2008, toen Beatrix op de troon zat, nog als commissaris van de Koningin.

Arjen Gerritsen, tot voor kort burgemeester van Almelo, is hem opgevolgd.