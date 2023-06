Koningspaar ontvangen op huwelijk kroonprins Jordanië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ontvangen op het huwelijk van kroonprins Hoessein van Jordanië en zijn aanstaande Rajwa Khalid Al Saif. Bij binnenkomst gaven zij koning Abdullah en koningin Rania een hand en voerden zij een kort gesprek met hen. De RVD meldde eerder dat Amalia ook bij het huwelijk is, maar op een livestream is zij niet te zien.

Willem-Alexander en Máxima zitten op de eerste rij, naast de Belgische koning Filip. Zijn dochter Elisabeth zit een paar rijen naar achter, net als de Britse prins William en prinses Catherine.

Ook de Spaanse koning Juan-Carlos en koningin Sofía zijn aanwezig, evenals kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary van Denemarken en de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniël.

Het huwelijk van kroonprins Hoessein vindt plaats in het Zahran Palace in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Op dezelfde locatie traden Abdullah II en Rania in 1993 in het huwelijk. De festiviteiten zullen daarna verplaatsen naar het Al Husseiniya Palace, waar het paar met hun gasten aan het banket zal gaan.

De RVD heeft vooralsnog niet gereageerd op de vraag waar prinses Amalia is.