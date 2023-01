Koningspaar ontvangt diplomaten in Koninklijk Paleis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden woensdag een tweede nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. In de ochtend arriveerden de eerste buitenlandse diplomaten die zijn uitgenodigd.

Bij de ceremonie zijn naast leden van het corps diplomatique ook vertegenwoordigers van internationale organisaties. Ook prinses Beatrix is aanwezig.

Het is deze week de tweede nieuwjaarsontvangst. Op dinsdag verwelkomde het koningspaar gasten uit politiek en openbaar bestuur. Ook toen was Beatrix van de partij. Daarnaast waren ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven present. Vanwege de coronapandemie konden de nieuwjaarsontvangsten vorig jaar en het jaar ervoor niet doorgaan.