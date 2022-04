Video: Koningspaar ontvangt president India voor staatsbezoek Nederland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in Amsterdam de president van India en zijn vrouw officieel welkom geheten voor het staatsbezoek aan ons land. De ontvangst van Ram Nath Kovind en Savita Kovind vond plaats in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.

De Indiase president en Willem-Alexander inspecteerden na aankomst op de Dam de erewacht. Daarna vond er in het paleis een ontvangst plaats voor de president en de meegereisde Indiase delegatie.

Het staatsbezoek van Ram Nath Kovind en zijn echtgenote vindt plaats in het jaar dat Nederland en India 75 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden. Voor het bezoek zijn twee dagen uitgetrokken.