Koningspaar per trein gearriveerd in Brussel voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend met de trein aangekomen op station Brussel-Zuid voor het staatsbezoek aan België. Het koningspaar brengt van dinsdag tot en met donderdag een officieel bezoek aan het buurland, op uitnodiging van de Belgische koning Filip.

Het Nederlandse koningspaar werd in de koninklijke trein welkom geheten door onder anderen de Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan. Na een korte welkomstceremonie zijn de koning en koningin op het perron begroet door onder anderen Hadja Lahbib, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken.

Het koningspaar vertrok na de welkomstceremonie richting het Koninklijk Paleis. Daar worden de Nederlandse koning en koningin door de Belgische koning Filip en koningin Mathilde welkom geheten.

Antwerpen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag en woensdag (gedeeltelijk) door in de hoofdstad van het land. Het staatsbezoek wordt donderdag afgesloten in Antwerpen.

De reis van het koningspaar met de koninklijke trein naar Brussel is een van de laatste ritjes die het voertuig zal maken. Na het staatsbezoek aan België gaat het koninklijke rijtuig naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. De koning en koningin zullen in de toekomst de gewone trein pakken als ze ergens per spoor naartoe gaan.