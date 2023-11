Koningspaar praat met Nederlandse betrokkenen oorlog Israël

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagmiddag gesproken met betrokkenen rond de oorlog van Israël in Gaza. Het gesprek vond plaats op paleis Huis ten Bosch.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland in verband met de situatie in Israël en Palestijnse gebieden.

Tijdens het gesprek kwam “de doorwerking van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in het leven van mensen in Nederland” aan bod, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Zo werd er gesproken over manieren waarop in Nederland “met respect voor ieders gevoelens onderling begrip kan worden versterkt”.

Koning Willem-Alexander sprak zich vorige maand na een staatsbezoek aan Zuid-Afrika al uit over de situatie. “We moeten blijven praten, we moeten met elkaar in gesprek blijven”, zei de koning toen. “Polariseren, verder uit elkaar en tegenover elkaar gaan staan, dat leidt eigenlijk tot niks. Ik roep vooral op: blijf praten met elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent.”