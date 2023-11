Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag op Paleis Noordeinde tien Nederlanders ontmoet die hun eerder een brief hebben geschreven.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was het “een verdiepend gesprek”. De bedoeling was dat het koningspaar met de schrijvers praatten over de mogelijkheden die zij zien om de samenleving te versterken.

Jaarlijks ontvangen de leden van het Koninklijk Huis meer dan 10.000 brieven, die allemaal worden bewaard.