Koningspaar praat over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima praten op de tweede dag van het staatsbezoek aan Slowakije met Slowaakse jongeren over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. Het is woensdag tevens Internationale Vrouwendag, waarbij de emancipatie van de vrouw centraal staat. Met de jongeren praat het koningspaar over hun kijk op de toekomst.

Ook ontmoeten Willem-Alexander en Máxima parlementsvoorzitter Boris Kollár, in het Kasteel van Bratislava. Later brengt het koningspaar een bezoek een een Business forum waar Nederlandse en Slowaakse innovatieve ondernemers ideeën uitwisselen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulaire economie.

In de middag wordt het koningspaar ontvangen door minister-president Eduard Heger, met wie zij een regeringslunch op de planning hebben staan. Later op de dag vindt de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in Slowakije plaats. De dag wordt afgesloten met een concert in het Nationaal Theater, dat door het koninklijk paar is aangeboden aan de Slowaakse president Zuzana Čaputová.