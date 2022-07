Koningspaar prijst overleden Campert: een magnifieke meester

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben via sociale media de maandag overleden Remco Campert herdacht. Het koningspaar denkt “met dankbaarheid” aan de schrijver en noemt hem “een magnifieke meester van het pure schrijfplezier”.

“Hij gaf onze literatuur lichtheid en speelsheid. In zijn werk omarmde hij het leven in al zijn wonderbare veelzijdigheid, maar ook in zijn weemoed”, aldus de koning en koningin.

Maandagochtend maakte uitgeverij De Bezige Bij bekend dat de schrijver op 92-jarige leeftijd is overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Campert kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk uit 1961.