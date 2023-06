Koningspaar reist in de toekomst met gewone trein

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen in de toekomst de gewone trein pakken als ze ergens per spoor naartoe gaan. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd aan het ANP. Donderdag werd bekend dat de koninklijke trein binnenkort met pensioen gaat.

Bij alle staatsbezoeken of buitenlandse reizen wordt gekeken naar de meest geschikte manier om te reizen. Als in een bepaalde situatie wordt besloten dat dat de trein is, wordt gebruikt gemaakt van een reguliere trein, aldus de RVD.

Het koningspaar reist nog één keer met het koninklijke voertuig, van 20 tot en met 22 juni tijdens het staatsbezoek aan België. Daarna gaat het koninklijke rijtuig naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De koninklijke trein werd zo’n 160 jaar ingezet voor binnen- en buitenlandse reizen van het staatshoofd en voor het vervoer van staatshoofden die Nederland bezochten. Het koninklijke rijtuig werd in 1864 voor het eerst gebruikt. Het werd in de jaren daarop regelmatig vervangen door een modernere uitvoering. Inmiddels is de tiende versie ervan in gebruik.