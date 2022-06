Koningspaar sluit staatsbezoek Oostenrijk af in Graz

De derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Oostenrijk brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima door in Graz. In de tweede stad van het land bezoeken ze onder meer een duurzaam mobiliteitsproject en de 473 meter hoge Schlossberg.

Na twee dagen in Wenen, stapt het koninklijk paar woensdagochtend in de trein naar Graz. Van het uitzicht genieten is er niet bij, want onderweg spreken ze met verschillende Oostenrijkse ministers en de directeur van de Oostenrijkse Spoorwegen. Vanuit Nederland heeft Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zich ook bij het gezelschap gevoegd.

Aan het eind van de ochtend bezoeken de koning en de koningin het familiebedrijf AVL. Dit automobielbedrijf doet onder meer onderzoek naar de mobiliteit van de toekomst en CO2-reductie. Ook bezoeken ze er het in 2021 geopende Battery Innovation Centre. Na een ontmoeting met de burgemeester, is het koningspaar voor de lunch uitgenodigd door de gouverneur van de deelstaat Stiermarken waar Graz de hoofdstad van is.

In de middag staat een bezoek aan het eiland Murinsel op het programma. Willem-Alexander en Máxima wonen er de presentatie van een mobiliteitsplan voor Graz bij. De stad heeft onlangs vele honderden miljoenen uitgetrokken voor duurzaam vervoer, waarbij er vanuit Nederland is geadviseerd over een fietsplan. De afsluiting van het staatsbezoek vindt plaats op de Schlossberg, waar het koningspaar nog een laatste blik kan werpen op Graz.