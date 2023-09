Koningspaar sluit streekbezoek af met gesprekken met studenten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het streekbezoek aan de Gelderse Vallei donderdag afgesloten in Wageningen. Op sociëteit Sela van studentenvereniging SSR-W spraken zij afzonderlijk van elkaar met groepjes studenten over onder meer mentaal welzijn en voedsel en gezondheid.

De koningin ging in gesprek over mentaal welzijn van studenten. Ze wilde onder meer weten waar de studenten in Wageningen het vaakst mee kampen. Toen dat voornamelijk prestatiedruk bleek te zijn, vertelde de koningin dat ze dat vaker hoort. Bijvoorbeeld als ze met Stichting MIND Us werkbezoeken aflegt. Het valt haar op dat studenten “geen kans krijgen” om fouten te maken. Dat de Wageningse studenten dichtbij de natuur studeren, vond de koningin fijn. “Frisse lucht is goed voor mentale gezondheid”, besloot ze.

Koning Willem-Alexander sprak vervolgens aan een andere tafel over voedsel en gezondheid. Het gesprek ging onder meer over gedragsveranderingen die nodig zijn om gezond te leren eten. De koning was van mening dat dat het beste “via de kinderen” moet gebeuren. “Want alleen dan krijg je de ouders ook mee.” De koning vond het jammer dat het gesprek na een paar minuten alweer ten einde was. “We zijn pas net begonnen! Heb je nog een dag?”, riep hij lachend.

Na afloop van de gesprekken werd het koningspaar bedankt voor hun komst naar de sociëteit. Wel had de woordvoerster nog een vraag: of het koningspaar een verenigingsdas wilde signeren. Dat wilden Willem-Alexander en Máxima wel. De gesigneerde das, waar het koningspaar met witte stift hun voornamen op heeft geschreven, gaat waarschijnlijk het archief in, vertelde een student van SSR-W.