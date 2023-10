Koningspaar ‘sluit vrede’ met verleden in Apartheid Museum

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag in Johannesburg een bezoek gebracht aan het Apartheid Museum. Na afloop legde het paar een steen, dat is volgens een oude Zuid-Afrikaanse traditie de manier om te zeggen: “ik sluit vrede met wat ik binnen heb gezien”. Het museum toont het verhaal van de strikte rassenscheiding in Zuid-Afrika tussen 1948 en 1990.

Die scheiding werd bij binnenkomst al gelijk duidelijk. De twee ingangen dragen de bordjes “blankes/whites” en “nie-blankes/non-whites”. De bezoeker krijgt een willekeurig kaartje voor een van de ingangen om te ervaren hoe het er toentertijd aan toeging: Máxima nam de eerste ingang, Willem-Alexander de tweede.

De rondleiding door het museum begon met uitspraken van Nelson Mandela. Geen onbekende voor het koningspaar, want de in 2013 overleden antiapartheidsstrijder en politicus was aanwezig op de bruiloft van het paar. Door middel van gekleurde stokjes, die correspondeerden met de kleuren van de teksten van Mandela, konden Willem-Alexander en Máxima laten zien door welke uitspraken ze het meest werden geïnspireerd. De koning koos onder meer voor een tekst over gendergelijkheid, “vrijheid kan niet worden behaald, zolang niet alle vrouwen zijn bevrijd van alle vormen van onderdrukking”, en voor eentje over nederigheid, “niemand van ons kan omschreven worden als iemand met kwaliteiten die ons boven anderen verheffen”. Máxima koos onder meer voor een tekst over vergeving: “diep in ieder menselijk hart zit vergeving en gulheid”.

Een les voor de wereld

Na de rondleiding, waarbij het koningspaar uitgebreid de tijd nam om video’s, teksten en foto’s over het apartheidsverleden te bekijken, legde het paar een steen. Dat gebruik heet ‘isivivane’, Zoeloe voor ‘berg van stenen’. Met het leggen van de steen sluit de bezoeker van het museum vrede met wat binnen is gezien en wordt betrokkenheid met het verleden getoond.

Dat laatste toonde het koningspaar vlak voor vertrek nog eens bij het ondertekenen van het gastenboek. “Bedankt voor de intense en indrukwekkende momenten”, schreef de koning. “Een les voor de wereld, bedankt voor dit”, besloot de koningin.