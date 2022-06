Koningspaar spreekt Oekraïense vluchtelingen tijdens bezoek Wenen

Willem-Alexander en Máxima hebben dinsdagochtend in Wenen gesproken met een aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Het koningspaar vroeg hen onder meer naar hun achtergrond, toekomstplannen en ervaringen tot nu toe in Oostenrijk.

Het gesprek vond plaats in Kulturhaus Brotfabrik, een cultureel centrum in de multiculturele Weense wijk Favoriten. Het centrum heeft als doel de sociale integratie van inwoners in de wijk de bevorderen, en nu helpen ze ook Oekraïners met het vinden van hun weg in Oostenrijk.

Aan het gesprek namen onder anderen een student, een docente en een actrice deel. Allen sloegen zij niet lang geleden op de vlucht voor het geweld in hun geboorteland. Willem-Alexander vroeg hen naar hun ervaringen in Oostenrijk en Máxima was benieuwd naar de rol van het buurthuis in hun leven nu. Actrice Anastasiia vertelde dat ze in de Brotfabrik met toneelspelen de gelegenheid krijgt om de ellende van zich af te spelen.

Een medewerkster van het centrum vertelde het koningspaar ook over de wijze waarop de multiculturele groep van vrijwilligers hier echt een voordeel is in de opvang van de Oekraïners. Aan tafel zit ook een uit Irak afkomstige vluchteling. Hij is jaren geleden in Oostenrijk gekomen en is nu vrijwilliger op het treinstation in Wenen.

De oorlog in Oekraïne speelde maandag op de eerste dag van het staatsbezoek eveneens een rol. De koning refereerde daar zowel in zijn dankwoord in het Weense stadhuis als in de tafelrede die hij uitsprak tijdens het staatsbanket aan. Ook in Nederland houdt de situatie in Oost-Europa het koningspaar bezig. Eind april werden bijvoorbeeld 32 vluchtelingen uit Oekraïne in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn opgevangen.