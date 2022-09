Koningspaar spreekt opnieuw over koloniaal verleden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag opnieuw met een aantal vertegenwoordigers “uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld” gesproken over het koloniaal verleden. Aanleiding is het besluit van de koning om de Gouden Koets voorlopig niet meer te gebruiken. In mei was er ook al een gesprek met andere vertegenwoordigers.

Begin dit jaar maakte de koning bekend dat de Gouden Koets niet meer gebruikt wordt op officiële gelegenheden zoals Prinsjesdag. In zijn boodschap verwees Willem-Alexander destijds naar het slavernijverleden, omdat op de zijpanelen van de koets afbeeldingen uit de koloniale tijd zijn afgebeeld.

De Gouden Koets werd overigens al sinds 2016 niet meer gebruikt omdat deze langdurig werd gerenoveerd. Sindsdien rijdt het koningspaar in de Glazen Koets.