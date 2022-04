Koningspaar start Koningsspelen met ontbijt in Delft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven vrijdagochtend vanuit Delft het startschot voor de tiende editie van de Koningsspelen. Samen met de leerlingen van Brede School Poptahof geniet het koninklijk paar eerst van een gezamenlijk ontbijt, waarna de openingshandeling wordt verricht die live via YouTube door kinderen in het hele land te volgen zal zijn.

De Koningsspelen vinden dit jaar voor het eerst weer in de oorspronkelijke vorm plaats, nadat het de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie niet of in aangepaste vorm doorging. Dat betekent onder meer dat er dit jaar weer gezamenlijk wordt ontbeten in de scholen alvorens het sport- en spelgedeelte van start gaat. Aan dat gedeelte mogen scholen op een eigen manier invulling geven.

De organisatie van de Koningsspelen, een initiatief van de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation, laat weten dat er dit jaar 1,3 miljoen basisschoolleerlingen zullen deelnemen aan de Koningsspelen, hetzelfde aantal als vorig jaar. Het aantal deelnemende scholen ligt met “ruim 6000” tegenover de 6100 van vorig jaar iets lager. De organisatie geeft aan dat er dit jaar “vanwege de situatie in de wereld” iets minder Nederlandse scholen in het buitenland meedoen. In Nederland en het Caribisch gebied is de animo gelijk gebleven.

Het thema van de tiende editie is Voel je fit!. “Wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten en bewegen, behoudt dikwijls een actievere leefstijl op latere leeftijd”, zei initiatiefnemer Richard Krajicek daarover bij de aankondiging van het thema. De Koningsspelen werden in 2013 voor het eerst georganiseerd, vier dagen voor de troonsbestijging van koning Willem-Alexander.

De start van de Koningsspelen is vrijdag vanaf 08.55 uur live te volgen op het YouTube-kanaal van Zappsport. De presentatie is in handen van Ron Boszhard en Britt Dekker.