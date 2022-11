Koningspaar terug naar huis na staatsbezoek: verliefd op dit land

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn weer onderweg naar huis na hun driedaagse staatsbezoek aan Griekenland. Het koningspaar is “helemaal verliefd geworden op dit land”, zo vertelt de koning na afloop van het bezoek.

Dat is niet alleen gebeurd tijdens het staatsbezoek, maar ook in de voorgaande jaren. Het paar komt graag in Griekenland, vooral in hun vakantievilla op het schiereiland Peloponnesos. De eerste keuze voor een vakantiehuis lag bij Mozambique, maar dat huis werd in 2012 verkocht omdat de Tweede Kamer bezorgd was over de toenemende kosten van de beveiliging in de villa en de zakenpartners van de koning.

Daarop besloot het paar de woning in Griekenland te kopen. “Het is misschien niet de eerste keuze, maar het is wel de laatste en de beste keuze. Dat mag wel gezegd worden”, aldus de koning.

Het staatsbezoek aan Athene en Thessaloniki stond vooral in het teken van migratie, de vluchtelingenproblematiek, innovatie en gezondheidszorg. Het koningspaar sprak onder meer met vluchtelingenkinderen, bezocht een concert van hen, ging naar een oncologische kliniek en maakte een fietstochtje door Thessaloniki.