Koningspaar verwelkomt Franse president Macron voor staatsbezoek

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte beginnen dinsdag aan hun tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen het paar op de Dam in Amsterdam.

De Marinierskapel speelt de volksliederen van beide landen, traditiegetrouw vindt aansluitend de inspectie van de erewacht plaats en er wordt een krans gelegd. Daarna hebben het koningspaar en het presidentiële koppel een privélunch in het Koninklijk Paleis. President Macron bezoekt vervolgens de Staten-Generaal in Den Haag.

In de avond zijn de Macrons weer terug in Amsterdam. In het Koninklijk Paleis bieden de koning en de koningin een staatsbanket aan. Willem-Alexander en Macron houden dan een toespraak.

Op woensdag bezoeken de president en zijn vrouw onder meer samen met premier Rutte de tentoonstelling van Vermeer in het Rijksmuseum, zijn er rondetafelgesprekken op de Universiteit van Amsterdam en vinden er regeringsconsultaties plaats met afvaardigingen van het Nederlandse en Franse kabinet.