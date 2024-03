Koningspaar weet niet waarom staatsbezoek Vietnam is uitgesteld

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima weten niet waarom het staatsbezoek aan Vietnam, dat volgende week zou plaatsvinden, is uitgesteld. “We weten het echt niet”, liet de koning vrijdag weten bij zijn bezoek aan Badhoevedorp voor NLdoet. Volgens Willem-Alexander was het “een totale verrassing”, maar is hij blij dat de handelsmissie voor Nederlandse bedrijven naar Vietnam wel doorgaat.

“Allereerst natuurlijk heel jammer dat het uitgesteld is, we betreuren het zeer dat het gebeurd is”, zei koning Willem-Alexander. Voor de mensen die maandenlang “keihard gewerkt hebben aan het staatsbezoek is het natuurlijk een extra grote teleurstelling”, meent hij. “Maar ja, we hopen dat het op een ander moment door kan gaan. Ik ben in ieder geval blij dat de economische missie wel doorgaat en we zullen moeten horen wat de reden is.”

Het koningspaar zou Vietnam van 19 tot en met 22 maart bezoeken. Wat betreft de invulling van die paar dagen liet de koning weten: “Er ligt altijd genoeg op de plank om in te vullen.” Daar zijn ze momenteel hard mee bezig, stelde hij. “Dat gaat ook lukken.”

Het staatsbezoek is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst op verzoek van de Vietnamese autoriteiten om “binnenlandse omstandigheden” uitgesteld. Het is niet duidelijk wat die omstandigheden zijn. “Ik respecteer het verzoek van de regering van Vietnam omdat ze waarschijnlijk heel dringende binnenlandse redenen hebben”, besloot de koning.