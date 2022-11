Koningspaar wenst Nederlands elftal ‘sportief en spannend’ WK

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen het Nederlands elftal “een sportief en spannend WK” toe. De Nederlandse voetballers spelen maandagavond hun eerste wedstrijd in Qatar, tegen Senegal.

“Eén team, één doel. Oranje is er klaar voor. Wij wensen alle spelers en de staf van het Nederlands elftal een sportief en spannend WK toe. Heel veel succes!”, aldus Willem-Alexander en Máxima. Bij het bericht plaatst het paar foto’s van de training en eentje van bondscoach Louis van Gaal.

Of de koning zelf ook naar Qatar afreist, is nog onduidelijk. Begin november liet hij na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland weten geen uitsluitsel te willen geven over zijn eventuele aanwezigheid. “Dit lijkt mij niet de plek om daar nu uitvoerig op in te gaan. Ik denk dat ik het houd bij de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer”, zei hij. De koning stelde wel “op basis van persoonlijke gevoelens” een afweging te maken. Wat dat betekent, wilde hij niet delen.

Vooralsnog gaat alleen minister Conny Helder (Sport) namens de Nederlandse regering naar Qatar. Volgens ingewijden reist de koning bij succes van Oranje mogelijk ook die kant op. Het besluit om een afvaardiging te sturen is omstreden, omdat er veel kritiek is op de mensenrechtensituatie in Qatar.