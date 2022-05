Koningspaar zingt en danst tijdens 5 mei-concert

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag na een afwezigheid van twee jaar weer het traditionele 5 mei-concert bijgewoond. Het koningspaar genoot zichtbaar van de optredens rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré.

De koning en koningin luisterden aandachtig naar het concert dat werd uitgevoerd door het symfonieorkest philharmonie zuidnederland. Willem-Alexander kon het optreden van onder anderen Anita Meyer goed waarderen. De koning klapte enthousiast en zong het refrein van haar hit Why Tell Me Why mee.

Ook Dansen Op De Vulkaan van De Dijk, gezongen door Eric Corton, werd meegezongen door Willem-Alexander en Máxima. Het koningspaar danste ook.

Het 5 mei-concert is traditiegetrouw de afsluiter van de nationale bevrijdingsviering. Na twee jaar werd het weer zoals vanouds gehouden met bootjes vol bezoekers rond het podium op de Amstel. Eric Corton presenteerde de avond. Ook onder anderen operazangeres Tania Kross, rapper Fresku en rockband Navarone traden op. Na het concert vertrok het koningspaar per boot.