Koningsspelen geopend met oranje vuurwerk

Samen met kinderen van twee basisscholen in Delft hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijdagochtend de tiende editie van de Koningsspelen geopend. De kinderen vulden daarbij een zogenoemde fitmeter met ballen, waarbij de koning het kleinste kind hielp door hem op te tillen. Na afloop knalde er oranje vuurwerk de lucht in.

De presentatie van de opening was in handen van tv-presentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard van Zappsport. De start was ook live te volgen via het YouTube-kanaal van het NPO-programma. Nadat de laatste bal dankzij de hulp van Willem-Alexander in de fitmeter zat, klonk er applaus en startte het vuurwerk. Dat laatste was volgens Dekker nog niet eerder vertoond bij de opening van de Koningsspelen.

Nadat het koor van Kinderen voor Kinderen het themanummer Voel je Fit! ten gehore had gebracht, konden de Koningsspelen in Delft en de rest van het land beginnen. Het koningspaar bleef daarbij nog even kijken bij de verschillende sport- en spelonderdelen. De Koningsspelen zijn een initiatief van de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation en werden tien jaar geleden voor het eerst georganiseerd om kinderen meer te laten bewegen.