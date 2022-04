Koninklijk gezin is ‘heel fanatiek’ als zij met elkaar tennissen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn “heel fanatiek” als zij met elkaar op de tennisbaan staan. Het koningspaar vertelde vrijdagochtend in gesprek met Zappsport tijdens de opening van de Koningsspelen in Delft dat als zij met elkaar tennissen, ze er allemaal vol voor gaan.

“Wij zijn allebei heel fanatiek”, zei Willem-Alexander lachend op de vraag van presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker of ze zelf erg fanatiek zijn tijdens het sporten. Máxima beaamde dat. “Ja, wij zijn heel fanatiek en de kinderen ook. Als we gaan tennissen, dan gaan we er helemaal voor”, zei de koningin. “En daarna proberen we om een goede verliezer te zijn”, zei Willem-Alexander.

De koning onthulde ook dat hij veel aan sport doet. Zo zei hij “een paar keer per week” te tennissen en evenzoveel keer aan krachttraining te doen. “Ik ben sowieso ook veel buiten met de kinderen. Een lekkere wandeling is ook al sporten, dus met een fikse wandeling van anderhalf uur ben je ook al goed bezig”, zei hij.

Het koningspaar sprak met Zappsport over sporten in het kader van de tiende editie van de Koningsspelen dat dit jaar als thema Voel je fit! heeft.