Koninklijk gezin is ’s avonds en in weekend het liefst alleen

De koning heeft vrijwel altijd mensen om zich heen, dus daarom probeert hij op sommige momenten even alleen met zijn gezin te zijn. In de podcast Door de ogen van de koning, die hij samen met radio-dj Edwin Evers maakt in het kader van tien jaar koningschap, vertelt de koning dat hij de avonden en weekenden voor het gezin probeert te reserveren.

“In principe proberen we ’s avonds en in de weekenden zo min mogelijk mensen om ons heen te hebben”, aldus de koning. “Als het niet nodig is, dan proberen we het allemaal zelf te doen.”

De koning noemt het “een luxe” om af en toe eens alleen of met het gezin te kunnen zijn. De koning heeft echter nooit een dagje vrij, zo stelt hij. “Nooit vrij, hij is altijd koning. Maar het is ook wel eens heerlijk om alleen met je gezin te zijn en geen mensen om je heen te hebben.”

Het gezin is tegenwoordig in de avonden en weekenden niet altijd compleet: middelste dochter Alexia studeert namelijk in Wales.