Koninklijk Paleis Amsterdam kleurt blauw en geel voor Oekraïne

Het Koninklijk Paleis Amsterdam kleurt zaterdagavond blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarmee wil het paleis steun betuigen aan Oekraïne, dat zo’n twee weken geleden werd binnengevallen door het Russische leger. Zaterdag was er vanaf 18.00 uur een manifestatie op de Dam voor Oekraïne, vlak voor het paleis.

“Koninklijk Paleis Amsterdam kleurt geel/blauw vanavond”, is op de Twitterpagina van het officiële ontvangstpaleis te lezen, “#AmsterdamWithUkraine @AmsterdamNL #solidair”. Ook zijn twee foto’s gedeeld, waarop niet alleen het paleis in blauw en geel licht te zien is, maar ook een mensenmassa voor het paleis.

Met de manifestatie sloot Amsterdam zich aan bij een groot aantal Europese steden, waar ook acties werden gehouden om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Sinds het Russische leger Oekraïne is binnengevallen zijn zo’n 2,6 miljoen mensen het land ontvlucht en zijn honderden mensen gewond geraakt of gedood.