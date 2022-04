Koninklijke familie viert eindelijk Koningsdag in Maastricht

Na twee jaar is het woensdag dan zover: koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters gaan naar Maastricht om daar Koningsdag te vieren. In 2020 zouden ze er al naartoe gaan, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door.

Het gezin bleef toen op Paleis Huis ten Bosch, waar digitaal de zogenoemde ‘Woningsdag’ werd gevierd. Vorig jaar ging Koningsdag weer aan Maastricht voorbij en reisde de koning met zijn gezin af naar Eindhoven om daar zijn verjaardag te vieren. De Limburgse stad had zelf besloten er ook toen van af te zien.

In verband met corona kon er nog altijd geen normale feestdag georganiseerd worden. “Het programma dat wij hadden uitgedokterd voor Koningsdag, past niet in de beperkingen die corona ons oplegt”, zei een woordvoerder van de gemeente Maastricht destijds. “We blijven uitkijken naar de komst van de koning tijdens Koningsdag, zodra die regulier en zonder beperkingen gevierd kan worden.”

Muzikale stoet

Deze keer is dat wel mogelijk. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht beloofde er eerder een “extra mooie dag” van te gaan maken. Het gezelschap begint de dag op de Sint Servaasbrug, waar ze om 11.00 uur aankomen met de koninklijke bus. Daarna wandelen ze ongeveer een kilometer via de Vissersmaas en Het Bat, de Graanmarkt, het Onze Lieve Vrouweplein en de Bredestraat naar het Vrijthof, het eindpunt van de route.

Onderweg is er volop muziek. André Rieu, Rowwen Hèze en het dj-duo Lucas & Steve treden op, de zangvereniging Mastreechter Staar zingt het Wilhelmus en driehonderd leden van verschillende harmonieën vormen een muzikale stoet. Ook krijgen Willem-Alexander en Máxima een lesje Mestreechs van acteur Jon van Eerd. Het thema van deze Koningsdag is, net als twee jaar geleden de bedoeling was, Leef Maastricht!

Voor Willem-Alexander is het zijn negende Koningsdag. Die wordt jaarlijks sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, gevierd op 27 april.