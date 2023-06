Koninklijke trein mogelijk in het najaar naar Spoorwegmuseum

De koninklijke trein zal mogelijk dit najaar naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gaan. Dat laat een woordvoerder van het museum vrijdag desgevraagd weten, na de laatste rit van het rijtuig.

De trein heeft donderdagavond de laatste rit gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reisden ermee na een driedaags staatsbezoek aan België van Antwerpen naar Den Haag.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de koninklijke trein naar het Spoorwegmuseum gaat, omdat de trein te oud is. Het museum moet nog afspraken maken met de NS over de details, zegt een woordvoerder nu. “Dan worden er ook afspraken gemaakt onder welke voorwaarden we hem kunnen tentoonstellen.”

Het koninklijke rijtuig werd in 1864 voor het eerst gebruikt. Het werd in de jaren daarop regelmatig vervangen door een modernere versie. Inmiddels is de tiende versie (de SR10) ervan in gebruik. De SR1, 8 en 9 zijn al te zien in het Spoorwegmuseum.