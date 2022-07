Krajicek: bezoek koning kroon op het werk van 25 jaar Foundation

Oud-tennisser Richard Krajicek vindt het “superbijzonder” dat koning Willem-Alexander donderdagochtend in Den Haag aanwezig was bij het 25-jarig jubileum van de Krajicek Foundation. Krajicek ontving de koning en liep met hem over de onlangs gerenoveerde playground waar kinderen in de buurt kunnen spelen en waar zij door de organisatie worden gemotiveerd om een gezondere levensstijl te ontwikkelen.

Het bezoek van de koning deed de oud-winnaar van tennistoernooi Wimbledon veel, zo zei hij in gesprek met het ANP. “Ik ben m’n hele leven al koningsgezind geweest, dat de koning kon komen vandaag was echt een ongelofelijke eer.” Krajicek noemt het koninklijke bezoek “de kroon op het werk” van zijn Foundation. “Mooier kon de 25 jaar niet gevierd worden voor mij dan met een bezoek van de koning.”

Op de playground in de Haagse Hondiusstraat kunnen kinderen onder begeleiding van buurtcoaches en trainers onder meer basketballen, voetballen en tennissen. Een balletje met de koning slaan, zat er donderdag voor Krajicek echter niet in. “Nee ik had daar niet op gehoopt”, antwoordde hij desgevraagd. “Maar dat was ook niet aan de orde. Ik ben gewoon blij dat hij kwam en dat we hem konden laten zien wat we hier doen.”