Krezip maakt titelsong voor Videolandserie over koningin Máxima

Krezip heeft de titelsong voor de Videolandserie over koningin Máxima gemaakt. Het nummer heet Tomorrow Starts Today, zo is woensdag bekendgemaakt tijdens de seizoenspresentatie van RTL.

De band is gevraagd muziek te maken voor de serie. Naast de titelsong zullen er nog meer nieuwe nummers van Krezip te horen zijn in de reeks. “Het was heerlijk om in de huid van Máxima te kruipen en haar gevoelens en emoties te vertalen via onze muziek”, zegt zangeres Jacqueline Govaert.

De zesdelige serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt.

De hoofdrol wordt gespeeld door de Argentijnse actrice Delfina Chaves. De Nederlandse acteur Martijn Lakemeier speelt Willem-Alexander. Elsie de Brauw en Sebastian Koch zijn te zien als koningin Beatrix en prins Claus. De serie is komend voorjaar te zien.