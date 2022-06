Kroon niet aanwezig bij zitting Kroondomein het Loo

Hoewel het koninklijk huis was uitgenodigd voor een hoorzitting over de subsidie voor Kroondomein het Loo, kwam er donderdag geen vertegenwoordiger opdagen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Faunabescherming is boos. De actiegroep was wel bij de zitting aanwezig en meent dat de subsidietoekenning voor het beheer van het gebied de afgelopen vijf jaar onrechtmatig was.

De koning vraagt inmiddels geen subsidie meer aan voor het deel van het domein dat elk najaar wordt afgesloten, aangezien dat op grond van de regels inderdaad niet meer mag. De Faunabescherming vindt echter dat ook erkend moet worden dat de subsidieverstrekking van voorgaande jaren onrechtmatig was.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat in een reactie weten dat het bezwaar van De Faunabescherming is gericht tegen een beschikking van het ministerie. Daarom is het Kroondomein dus “geen partij in de hoorzitting”. De RVD erkent wel uitgenodigd te zijn als “belanghebbende”. Het Kroondomein is niet gekomen omdat “het weinig heeft toe te voegen aan de argumenten die [het ministerie] destijds heeft gebruikt bij het verlenen van de beschikking”.

De Faunabescherming had een aantal vragen willen stellen aan het ministerie en de Kroon. Zo wil de actiegroep weten waarom een officiële aanvraag van de subsidie door de koning ontbreekt. Die aanvraag moet volgens een jurist van de club schriftelijk worden ingediend, maar een ingevuld aanvraagformulier is er niet. Volgens De Faunabescherming is de aanvraag mogelijk mondeling gegaan. “Dat lijkt op handjeklap”, aldus de jurist.

De RVO stelt een advies aan het ministerie op over de rechtmatigheid van de subsidie en eventuele terugbetaling. De dienst gaat de Kroon uitnodigen voor een nieuwe hoorzitting. Als ook op die uitnodiging niet wordt ingegaan, moet de dienst het doen met de hoorzitting van deze vrijdag.

Ook afgevaardigden van het ministerie van Natuur ontbraken vrijdag bij de hoorzitting. Het ministerie is volgens de RVO “geen belanghebbende” in de zaak.