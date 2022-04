Kroonprins Frederik maakt sledetocht in Groenland

Frederik van Denemarken heeft de afgelopen week in het noordoosten van Groenland een sledetocht gemaakt. De Deense kroonprins plaatste enkele foto’s van zijn tocht op een door honden getrokken slee door het ruige landschap op Instagram.

Frederiks tocht begon bij het hoofdkwartier van de Sirius Sledepatrouille in Daneborg en eindigde in Dødemandsbugten op het eiland Clavering. Twee sleedrijvers van deze patrouille leidden Frederiks tocht. Op de foto’s gemaakt door de kroonprins zelf is hij in een besneeuwd landschap te zien. Ook zijn er kiekjes van een rij sledehonden die Frederiks slee trekken.

De sledetocht was het officiële cadeau van Defensie aan de kroonprins ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag in 2018. Door de coronapandemie kon hij de reis nu pas maken.

In 2000 deed de kroonprins ook al een slede-expeditie. In vier maanden tijd reisde hij toen met de Sirius Sledepatrouille van Qaanaaq in Noord-Groenland naar Daneborg in Noordoost-Groenland, zo’n 2795 kilometer. Die patrouille moest de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken, waar Groenland administratief gezien onder valt, over Noordoost-Groenland afdwingen.