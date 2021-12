How to do: opgestoken krullenkapsel à la Máxima

Koninginnen en prinsessen verrassen keer op keer met hun prachtige kapsels. In deze Do-it-yourself-serie laat haarstyliste Marleen Zaaier van Sjiek Haar stap voor stap zien hoe deze creaties gemaakt worden.

Benodigdheden:

Borstel, schuifspeldjes, toupeerkam, haarlak, krultang of krulspelden

Stappenplan

1. Borstel het haar goed uit en zet krullen in met krulspelden of maak krullen met de krultang.

2. Begin boven op het hoofd met het haar touperen, niet te veel omdat er door de krullen al een mooie bos haren is gecreëerd.

3. Zet de voorkant van het haar net achter op het hoofd vast met schuifspeldjes. Laat wel een paar plukjes los hangen bij de zijkanten. Spuit tussendoor wat haarlak op het haar voor meer stevigheid.

4. Pak nu pluk voor pluk en zet die willekeurig vast met schuifspeldjes, niet te netjes, het mag speels zitten. Gebruik veel speldjes voor de stevigheid en vergeet ook de haarlak niet.

5. Zet de losse plukken aan de zijkant van het haar speels vast. Spuit haarlak over het gehele kapsel. Houd 30 cm afstand van het haar voor een mooi resultaat.

Tip: Zet de plukken bij dit kapsel vooral niet te netjes vast, juist nonchalante krullen zorgen voor een speels effect.

Máxima droeg dit kapsel in 2014, tijdens het bedankfeest ‘Beatrix met hart en ziel’ in de Ahoy Rotterdam.