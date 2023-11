Kunstenaar Toon van Driel wordt Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Striptekenaar Toon van Driel, vooral bekend van de langlopende serie FC Knudde, is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 78-jarige kunstenaar werd verrast met dit nieuws bij de presentatie van Knudde, de biografie die is geschreven over de vijftig jaar dat hij nu actief is als tekenaar. De aanvraag om Van Driel te benoemen tot ridder, werd onder anderen gesteund door voetbaliconen Louis van Gaal en Guus Hiddink.

De presentatie van het boek vond plaats in Amstelveen. Het koninklijke lintje werd uitgereikt door burgemeester Tjapko Poppens.

Van Driel maakt al vijftig jaar de strip FC Knudde, over de bizarre belevenissen van een stuntelende voetbalclub. De kreet ’tikkie trug’ waarmee FC Knudde’s laatste man Jaap zijn keeper Dirk telkens weer in de problemen brengt, is inmiddels nationaal erfgoed. Een andere bekende reeks van de kunstenaar is De Stamgasten, waarin allerlei dieren in vreemde situaties belanden. Ook maakte Van Driel enkele jaren een strip rond komiek André van Duin. In 1988 won Van Driel de Stripschapprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor striptekenaars, voor zijn gehele oeuvre.

Zijn biografie heet Knudde: het bizarre levensverhaal van Toon van Driel en is geschreven door Alexander Brandenburg en Jaap van de Venis van De Speld. In het boek wordt uit de doeken gedaan hoe Van Driel via een korte carrière als voetballer, muzikant en KLM-steward terechtkwam in de stripwereld. Het boek ligt vanaf woensdag in de winkels.