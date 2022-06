La Cantina-eigenaar: verstandig dat Oranjes naar het paleis gaan

Richard Arnold, eigenaar van La Cantina, vindt het “verstandig” dat koning Willem-Alexander en zijn gezin de zomerfotoshoot op Paleis Noordeinde houden, in plaats van in zijn strandtent. Die keuze is vrijdagmiddag gemaakt vanwege de ongunstige weersverwachtingen.

“Bij minder weer zou het niet doorgaan”, had de eigenaar van de strandtent aan het Haagse Zuiderstrand al van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gehoord. “Toen bleek op Buienradar dat flink wat wind en regen verwacht wordt”, vervolgt hij. “Ze hebben er verstandig aan gedaan om nu naar het paleis te gaan.”

Hoewel Arnold het begrijpt, vindt hij het wel “heel jammer”. “We waren er helemaal op voorbereid”, laat hij weten. “We hadden het lang geleden al te horen gekregen. Je moet er toch op inspelen.” De achterruimte van het pand was al gereedgemaakt, met onder meer een muziekinstallatie, en alles was al “opgebouwd”.

Fijne communicatie

Reserveringen heeft Arnold gelukkig niet hoeven laten schieten. Het achterstuk laat de eigenaar leeg voor feesten en partijen en andere reserveringen konden gewoon worden aangenomen. Hij neemt de Oranjes niets kwalijk en prijst de fijne communicatie met de RVD. “Maar het is toch altijd leuk om de koning te ontmoeten?”

Of de fotosessie volgend jaar wel bij La Cantina plaatsvindt, weet de eigenaar niet. “Over zo ver vooruit hebben we het nog niet gehad. Maar ze zijn in ieder geval altijd welkom.”