Laatste buitenlandse reis voor Blauw Bloed in huidige vorm

Met het afsluiten van prinses Beatrix’ werkbezoek aan Curaçao is ook de laatste buitenlandse reis die het royaltyprogramma Blauw Bloed in zijn huidige vorm heeft gemaakt, afgerond. Het programma met presentator Jeroen Snel gaat volgend jaar in een andere vorm verder.

Uit voorlopige plannen van de NPO bleek halverwege dit jaar dat het de bedoeling was om Blauw Bloed te schrappen. Maar dit voornemen stuitte op veel kritiek. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend. Koningshuis-kenner Justine Marcella van het blad Vorsten pleitte in de media veelvuldig voor het behoud van Blauw Bloed.

Binnenkort wordt meer bekend hoe het programma er volgend jaar uit gaat zien. Wat al wel duidelijk is, is dat 11 december de laatste uitzending in de huidige vorm te zien is op NPO 2. Dat betekent dat het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima half december aan Griekenland niet door het programma gevolgd gaat worden. Het zal het eerste koninklijke bezoek zijn zonder Blauw Bloed, sinds het begin van het programma.

Blauw Bloed is sinds 2004 te zien op televisie. In het royaltyprogramma worden de Oranjes en Europese koningshuizen van dichtbij gevolgd.