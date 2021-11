Laatste dag Beatrix in Curaçao in teken van kunst en jongeren

De laatste dag van het werkbezoek van prinses Beatrix aan Curaçao staat in het teken van kunst en gesprekken met jongeren over mentaal welzijn. Zondag vertrekt de prinses aan het begin van de avond, ’s avonds laat Nederlandse tijd, terug naar Nederland.

Zondag gaat Beatrix eerst met een aantal jongeren in gesprek over de mentale gesteldheid van jongeren op het eiland. De lokale overheid en UNICEF Nederland hebben aan hen gevraagd hoe de ideale wereld eruit zou moeten zien. Deze ideeën en adviezen van jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn verzameld in een rapport . Daarover gaat Beatrix met ze over in gesprek.

Tot slot krijgt de prinses een rondleiding door een beeldentuin. Kunstenaar Yubi Kirindongo is daarbij aanwezig. Enkele van zijn kunstwerken zijn te zien vanaf het terras van Landhuis Blauw, waar de rondleiding is. Na afloop stapt de prinses, na drie drukke dagen, in het vliegtuig naar Nederland.