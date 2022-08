Laurentien opent Taalfestival in bibliotheek Ridderkerk

Prinses Laurentien opent op 8 september het Taalfestival in de Bibliotheek Ridderkerk Centrum. De opening valt samen met de internationale dag van de alfabetisering en ook met de start van de Week van Lezen en Schrijven. Laurentien is oprichter van Stichting Lezen en Schrijven.

In de bibliotheek krijgt de vrouw van prins Constantijn eerst een rondleiding langs verschillende onderdelen van het festival. Daarna gaat ze in gesprek met de deelnemers van de ‘Human Library’ en bezoekt ze de ‘Maakplaats’, waar kinderen bezig zijn met taalspelletjes. Tot slot spreekt ze met lokale ondernemers over basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Laurentien houdt zich al bijna twintig jaar bezig met het thema laaggeletterdheid. Om zoveel mogelijk partijen met elkaar te verbinden op dat gebied, richtte zij in 2004 de Stichting Lezen en Schrijven op. Tijdens de jaarlijkse themaweek vraagt zij extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.