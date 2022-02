Lech staat stil bij ski-ongeluk Friso precies tien jaar geleden

In Lech is woensdagavond stilgestaan bij het fatale ski-ongeluk van prins Friso, dat donderdag precies tien jaar geleden gebeurde in de Oostenrijkse gemeente. De herdenkingsdienst vond tussen 17.15 en 18.00 plaats in de oude kerk in de wintersportplaats, vertellen een kerklid en een woordvoerder van het toerismecentrum in Lech aan het ANP. Bij de herdenking waren geen leden van de koninklijke familie aanwezig.

De Nederlandse koninklijke familie is niet op de hoogte gebracht van de herdenkingsdienst, vertelt het lid van de plaatselijke kerk. Bij de dienst waren zo’n tien tot vijftien mensen aanwezig, vertelt de vrouw, vooral inwoners van Lech.

Nog altijd staat er een foto van de prins in de kerk, samen met een kaars en een briefje met wat informatie. Vooral bedoeld voor Nederlandse gasten in het dorp, zegt de woordvoerder van het toerismecentrum in Lech.

De jongere broer van koning Willem-Alexander raakte op 17 februari 2012 bedolven onder een lawine in de buurt van Lech. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse wintersport van de Oranjes. Friso raakte in een coma en overleed op 12 augustus 2013 “aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort”, meldde de RVD destijds. De prins werd 44 jaar.