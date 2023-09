Lingo-stem JP Pellemans: koningin Máxima had profijt van Lingo

Koningin Máxima heeft veel profijt gehad van kijken naar Lingo. Dat zegt JP Pellemans, die twee decennia ‘de stem’ van het programma was, woensdag in gesprek met het AD. Pellemans pleit in de krant voor een terugkeer van het populaire spelletje op de Nederlandse televisie.

“Zelfs koningin Máxima heeft er profijt van gehad”, weet hij. “Naar verluidt keek zij Lingo om de Nederlandse taal te leren. Dat doen veel tweede-talers.” Pellemans schreef recent een boek over taalanekdotes. “Ook in mijn boek probeer ik de lezer op een speelse manier voor onze taal te interesseren.”

In het populaire spelletje, dat vanaf 1989 op televisie te zien was, moesten kandidaten woorden raden. De laatste uitzending bij de NPO was in 2014, tussen 2019 en 2023 zond Talpa nieuwe afleveringen uit. Deze werden echter aanzienlijk minder goed bekeken dan de afleveringen bij de NPO.